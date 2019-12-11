الورد لاينطق ولكنه يرسل عبارات ومشاعر.. رولا سعد تتألق بـ الكاجوال

شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".





وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية قميصا مقلما وبنطلونا أبرزا جمالها ورشاقتها، وتحمل بوكية ورد، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".





وعلقت رولا سعد على الصورة: "الورد لا ينطق ولكنه يرسل عبارات ومشاعر تفوق الكلمات فلكم مني تحية وتقدير مساكم ورد".





وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.





أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.





يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.



