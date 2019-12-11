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رياضة

طلعت يوسف: سعيد بطريقتي الدفاعية مع الاتحاد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:13 ص
صدى البلد
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نور عادل
أشاد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بالمستوى الذي ظهر عليه مدافعو الفريق، خلال مباريات الدوري هذا الموسم.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تلفزيونية : "أداء مدافعي الفريق تغير تماما هذا الموسم للأفضل، على الرغم من استمرار معظم لاعبي الموسم الماضي، وهذا بعدما نجحنا في انضباط تكتيكي للاعبين داخل الملعب" 

وأضاف طلعت يوسف: "بعض المدربين يغضبون عندما يصفهم المحللين والجماهير بأنهم يلعبون بطريقة دفاعية، ولكن أنا سعيد بهذه الكلمة، عندما يصفني بها البعض، لأن الفريق عندما يتحول بأكمله إلى الدفاع بعد فقدان الكرة ليس بالأمر السهل".

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة منافسه فريق طنطا يوم الخميس المقبل في اطار الأسبوع السابع من جدول الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الأول بالدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من 6 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة وهزم في مثلها.
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