ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا لرؤساء المراكز: سخروا كافة إمكاناتكم لخدمة المواطنين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة عدد من الملفات بكافة القطاعات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن التسعة.

واكد المحافظ ، ان من أولويات العمل تسخير كافة امكانيات الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن والوقوف على مشكلاته وتلبية كافة احتياجاته .

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع ما تم إنجازه بكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة التسع، للتأكد من مدي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الانضباط وانتظام سير العمل داخل تلك القطاعات والعمل على رصد أي سلبيات.

وتابع المحافظ: " ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وارض أملاك الدولة بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وحفظ هيبة الدولة"، مشددًا على تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين وأنه لا احد فوق القانون والكل سواسية.

وناقش المحافظ، الموقف العام لمشروع تطوير العشوائيات والإجراءات المتبعة في باقي المراكز، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة للإفادة بالبيانات المطلوبة للمناطق غير المخططة الواقعة في نطاق كل مدينة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للتطوير، مؤكدا ان ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء تماما على ظاهرة العشوائيات.

وشدد المحافظ، علي المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدن ورفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، وحث على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لحل جميع المشكلات، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حاله من الرضا لدي المواطنين.
محافظ المنيا لرؤساء المراكز: سخروا كافة إمكاناتكم لخدمة المواطنين
محافظ المنيا لرؤساء المراكز: سخروا كافة إمكاناتكم لخدمة المواطنين
محافظ المنيا لرؤساء المراكز: سخروا كافة إمكاناتكم لخدمة المواطنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير الخدمات.. محافظ بني سويف يتابع تحديث المراكز التكنولوجية

تصريحات محافظ القليوبية الجديد فى يومين: مش بحب قعدة المكاتب واللى مش قادر على تحمل المسئولية يترك مكانه .. جولات ميدانية على الواقع دون الإعتماد على التقارير .. جئت لخدمة الناس وحل مشاكلهم

تطوير بحيرة قارون.. محافظ الفيوم يجتمع مع رؤساء المراكز والمدن

خلال لقائه برؤساء المراكز.. محافظ المنيا: يجب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

أسوار ولافتات إرشادية للتوعية من منحنيات الطرق بقرية بني حسن في المنيا

لتطوير الخدمات.. محافظ المنيا يبحث مع وفد التخطيط إجراءات التحول الرقمي

ترشيحاتنا

دفعة ٢٠١٨.. هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف جديدة لخريجي الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.. تفاصيل

بدون مكياج.. إيمى سمير غانم تظهر في إطلالة شتوية

يوم تلات مع أجمل بنات.. تامر حسين مع بنات الراحل عامر منيب.. صور

بعد غياب تميم عن قمة الرياض.. شقيق أمير قطر يغضب السعوديين لهذا السبب

في عيد ميلاده الـ 89 .. أحدث ظهور لـ محمود رضا راقصاً على المسرح.. فيديو

سيدة تصدم حلاقا بسيارتها وتحطم واجهة محل بسبب قصة شعر ابنها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستغرقة في نومها وتحتضن دوميتها | إليسا تشعل انستجرام

شاهد مواصفات جينيسيس GV80 بعد تسريب صورها

لاند روفر تطور نسخة من ديفيندر للطرق الوعرة.. صور