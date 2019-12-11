محافظ المنيا لرؤساء المراكز: سخروا كافة إمكاناتكم لخدمة المواطنين

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة عدد من الملفات بكافة القطاعات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة.



حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن التسعة.



واكد المحافظ ، ان من أولويات العمل تسخير كافة امكانيات الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن والوقوف على مشكلاته وتلبية كافة احتياجاته .



ناقش المحافظ، خلال الاجتماع ما تم إنجازه بكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة التسع، للتأكد من مدي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الانضباط وانتظام سير العمل داخل تلك القطاعات والعمل على رصد أي سلبيات.



وتابع المحافظ: " ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وارض أملاك الدولة بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وحفظ هيبة الدولة"، مشددًا على تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين وأنه لا احد فوق القانون والكل سواسية.



وناقش المحافظ، الموقف العام لمشروع تطوير العشوائيات والإجراءات المتبعة في باقي المراكز، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة للإفادة بالبيانات المطلوبة للمناطق غير المخططة الواقعة في نطاق كل مدينة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للتطوير، مؤكدا ان ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء تماما على ظاهرة العشوائيات.



وشدد المحافظ، علي المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدن ورفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، وحث على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لحل جميع المشكلات، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حاله من الرضا لدي المواطنين.