جلال الشرقاوي : أهدي تكريمي لوالدي

عبر المخرج جلال الشرقاوي ، عن سعادته بتكريمه خلال مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.



وأضاف في تصريح لـ صدي البلد : أهدي هذا التكريم لعائلتي بصفة عامة ووالدي بصفة خاصة ، والذي كان رافضا بشدة عملي في مجال الفن، ولكن إصراراي علي الاستمرار وتقديم الأعمال الهادفة التي تترك أثرا طيبا علي مستوي الاجيال الذي يعرف ويقدر قيمة المسرح، كان سر نجاحي.



وتابع : عائلتي عندما تأكدت من موهبتي كانت تدعمني ، فانا سعيد بهذا التكريم والذي أعتبره كفاح الـ 50 عاما اللي فاتوا أخدت تمنهم اللحظة دي".



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح .



وأسس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .