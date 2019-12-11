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رياضة

لقاء الفرص الضائعة.. غزلان وادى دجلة يجبرون الأهلي على التعادل السلبي فى الشوط الأول

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:25 م
لاعبي الفيق الأول
لاعبي الفيق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق الكرة بالنادي الأهلي ومضيفه وادي دجلة، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام الدولي ، في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

بدأ اللقاء بهجوم متبادل من الفريقين ومحاولات بناء الهجمات السريعة دون تراجع سواء من لاعبي الأهلي أو وادي دجلة.

وجاءت بداية الخطورة من جانب حسين الشحات في الدقيقة 8، بعدما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن تجاه العمق استقبلها وليد سليمان برأسية ذهبت في منتصف المرمى لم يجد محمد عبدالمنصف صعوبة في التعامل معها.

وفي الدقيقة 10 أتت الخطورة من جديد بعد ضغط عناصر الأهلي على لاعبي دجلة في منتصف ملعبهم، ومع تبادل الكرات لعب رمضان صبحي كرة أرضية عرضية من داخل منطقة الجزاء إلى وليد سليمان الذي سدد كرة أعلى من العارضة.

واستلم رمضان صبحى كرة رائعة للغاية قادمة من الخلف للأمام وضرب دفاع وادي دجلة بالكامل في الدقيقة 17 ثم سدد كرة أبعدها عبدالمنصف بالقدم.

واستمر الأهلي في إهدار الفرص في مواجهة وادي دجلة وفي الدقيقة 32 استغل جونيور أجايى خطأ من دفاع أصحاب الأرض وسدد كرة مباشرة على المرمى لكن عبدالمنصف كان في الموعد وتصدى لها، ثم كرة أخرى في الدقيقة 33 حصل عليها رمضان صبحي في منطقة الجزاء لكن تسديدته ارتطمت في الدفاع.

بعدها انحصر اللعب فى وسط ملعب فريق وادي دجلة دون أي خطورة من لاعبي النادي الأهلي على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الغزلان ، ليطلق الحكم سعيد حمزة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين .
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