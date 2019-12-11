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فن

يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:59 م
يحيى الفخراني في
يحيى الفخراني في عزاء المخرج الراحل سمير سيف
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سعيد فراج - تصوير: نور المصري
استمر توافد نجوم الفن والمجتمع الى كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، لتقديم واجب العزاء في المخرج سمير سيف، وكان آخر الحضور، يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومنير مكرم، وعدد آخر من النجوم.

كما شهد عزاء المخرج سمير سيف، توافد العديد من نجوم الفن علي رأسهم: حسين فهمي، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، منى زكي، ومريم ابو عوف، وإلهام شاهين، وشيري عادل هاني شنودة ولطفي لبيب، وأشرف فايق ، وآخرون.

وشيع جثمان المخرج سمير سيف من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف أمس الثلاثاء.

وشارك في الجنازة الفنان محمود قابيل والمنتج محسن علم الدين والفنان محمد التاجى والمؤلف وحيد حامد والفنانة ندى بسيوني ، ليلى علوى، إلهام شاهين ، ميرفت أمين.

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف منذ يومين؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس.
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
يحيى الفخراني ونبيلة عبيد وأشرف زكى في عزاء سمير سيف | صور
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