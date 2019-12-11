دوري أبطال أوروبا.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة جالاتا سراي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه ، لملاقاة نظيره نادي جالاتا سراي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى:ريكو
خط الدفاع: كواسي - ماركينيوس - ديالو - كورزاوا
خط الوسط:ليورنادو بارديس - بيرنات - سارابيا
خط الهجوم:نيمار - مبابي - إيكاردي.
وكان باريس سان جيرمان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يحتل جالاتا سراي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى:ريكو
خط الدفاع: كواسي - ماركينيوس - ديالو - كورزاوا
خط الوسط:ليورنادو بارديس - بيرنات - سارابيا
خط الهجوم:نيمار - مبابي - إيكاردي.
وكان باريس سان جيرمان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يحتل جالاتا سراي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.