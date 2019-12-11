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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة جالاتا سراي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:02 م
نيمار ومبابي
نيمار ومبابي
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه ، لملاقاة نظيره نادي جالاتا سراي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى:ريكو

خط الدفاع: كواسي - ماركينيوس - ديالو - كورزاوا

خط الوسط:ليورنادو بارديس - بيرنات - سارابيا

خط الهجوم:نيمار - مبابي - إيكاردي.

وكان باريس سان جيرمان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يحتل جالاتا سراي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
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