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توك شو

نجل شعبان عبد الرحيم يروي كواليس وفاة والده وآخر كلماته

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:18 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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توك شو
قال عصام عبد الرحيم، نجل الفنان الشعبي الراحل "شعبان عبد الرحيم"، إن والده ذهب لإجراء بعض الكشوفات الطبية في المستشفى، بعد معاناته من ضيق في التنفس.

ونوه "عصام شعبان عبد الرحيم"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "جيهان لبيب"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلى أن الأطباء أمروا بحجزه داخل العناية المركزة على الفور بسبب وجود ضيق شديد في التنفس.

وتابع، ان حالة "شعبان عبد الرحيم" الصحية استقرت وطلب منه هاتفيا عدم الحضور للمستشفى، وطلب من العاملين بالمستشفى تغيير السرير الخاص به.

وأشار، إلي أنه تلقي مكالمة من إحدى العاملات في المستشفى تعلمه بخبر وفاة والده، حيث تدهورت حالته الصحية مرة أخرى في نفس اليوم حتى توفاه الله.

في صدد ذلك كشف "عصام" نجل المطرب الشعبي الراحل "شعبان عبد الرحيم" عن آخر كلمات والده قبل وفاته، قائلا "طلب مني انا واخواتي منزعلش من بعض ومنزعلش اي حد خالص..مش عايز اسمع عنكم اي حاجة تضايقك".

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