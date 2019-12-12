أحمد الكأس بعد الفوز على المنصورة: الأولمبي تخطى عقبة فريق كبير

أعرب أحمد الكأس، المدير الفني لفريق الأولمبي، عن سعادته بفوز فريقه خارج ملعبه على المنصورة بهدف دون رد فى الجولة السابعة لمجموعة بحرى .





وأضاف المدير الفني للأولمبى فى تصريحات لـ"الكابتن"، أن فريقه حقق انتصارا على فريق كبير له اسم وتاريخ، إضافة إلى أن هذا الفوز صعد بالأولمبى إلى المركز السابع برصيد عشر نقاط.





وأوضح "الكأس"، أن فريقه كان الأفضل فى معظم فترات المباراة خاصة فى الشوط الثاني ولاحت له عدة فرص للتهديف.





واختتم النجم الأسمر تصريحاته، بأن الحديث عن الفرق المرشحة للصعود سابق لأوانه لأن الدورى لا يزال طويلا وفرق النقاط بين الفرق قليل ومن الممكن أن تنقلب الموازين.



