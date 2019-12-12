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محافظات

«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:07 ص
مبادرة لتعليم الأطفال
مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
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شاذلى عبد الفتاح
استضاف مركز شباب بدر بمدينة أسوان المبادرة الأولى من نوعها لتعليم الأطفال المهارات التكنولوجية بعنوان "بينا هنأسسهم" والتى ينفذها مجموعة من الشباب بمحافظة أسوان تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى للعام الثالث على التوالى، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقالت ياسمين أنور أحمد مؤسسة المبادرة بأن هذه المبادرة تأتى فى إطار البرنامج القومى لتنمية أبناء الصعيد والذى يهدف إلى دعم المبادرات الشبابية فى مختلف محافظات الصعيد ، وتعد مبادرة "بينا هنأسسهم" إحدى هذه المبادرات الشبابية التى تتم بمحافظة أسوان وتحديدًا بمنطقة الصحابى بمدينة أسوان.

وأضافت ياسمين أنور، أن المبادرة تستهدف الأطفال من سن ٨ وحتى ١٦ سنة، بهدف رفع الثقافة التكنولوجية لدى الأطفال من خلال التعرف على أساسيات الكمبيوتر ومكوناته وكيفية التعامل معه والتعرف على وظائفه وأهميته، وتعليمهم أساسيات بعض البرامج مثل برامج حزمة office وبالأخص التعرف على أساسيات برنامج الـ power point وword، وجعلهم جيل واعى بكل مبادئ التكنولوجيا، علاوة على تعليم بعض برامج الرسوم المتحركة والتطبيق العملى لذلك، بالإضافة إلى تعليم الأطفال بعض القيم الإنسانية وغرس مبدأ قبول الآخر.

وأشار أحمد ناصر، أحد فريق العمل، إلى أن المبادرة يقوم عليها 8 أشخاص يمثلون فريق العمل، بالإضافة إلى متطوعين متخصصين، يعملون على تأهيل هؤلاء النشء .

وأشار إلى أن هذه المبادرة تم اختيارها ضمن 50 مبادرة على مستوى الصعيد، ومن المنتظر الوصول إلى أفضل 10 مبادرات على نطاق محافظات الصعيد لتكريم أصحابها بواسطة وزارة الشباب والرياضة.
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
«بينا هنأسسهم».. شباب أسوان ينظمون مبادرة لتعليم الأطفال مهارات التكنولوجيا
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