ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى فى الصدارة والزمالك الخامس

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة فى شباك مضيفه وادي دجلة ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد السلام الدولي في إطار مباريات الأسبوع السابع في الدوري المصري الممتاز.



سجل أهداف المارد الأحمر رمضان صبحى (53) من زمن المباراة ، قبل ان يضيف الهدف الثاني للقلعة الحمراء اللاعب المغربي وليد أزارو (72) من زمن اللقاء ، وأضاف الهدف الثالث أحمد الشيخ (93).



وبهذه النتيجة ،رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط متذيل به جدول ترتيب الدوري .



وجاء ترتيب الدورى المصرى كالآتى :



الأهلي فى المركز الأول بـ 15 نقطة



الاتحاد السكندري المركز الثانى 13 نقطة



المقاولون العرب المركز الثالث 13 نقطة



بيراميدز المركز الرابع 12 نقطة



الزمالك المركز الخامس 10 نقاط



سموحة المركز السادس 10 نقاط



حرس الحدود فى المركز السابع 10 نقاط



الإسماعيلى فى المركز الثامن 10 نقاط



الإنتاج الحربي فى المركز التاسع 9 نقاط



المصري المركز العاشر 8 نقاط



طنطا فى المركز الـ 11 7 نقاط



إنبي فى المركز الـ 12 7 نقاط



مصر المقاصة فى المركز الـ 13 7 نقاط



نادي مصر فى المركز الـ 14 7 نقاط



أسوان فى المركز الـ 15 5 نقاط



طلائع الجيش فى المركز الـ 16 4 نقاط



الجونة فى المركز الـ 17 4 نقاط



وادى دجلة فى المركز الأخير 3 نقاط.

