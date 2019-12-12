البنك الأفريقي: أفريقيا حققت التنمية بالتنظيم وليس بالمساعدات

قال أكين ويمي اديسينا، رئيس البنك الافريقي للتنمية، إن أفريقيا على أتم الاستعداد منذ فترة طويلة لتطوير البنية التحتية، وطالب الجميع بالنظر لأفريقيا من جانب التنمية.



وأضاف رئيس البنك الافريقى للتنمية، خلال حواره ببرنامج « مساء دي إم سي » المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن أفريقيا تمتلك ثروات كثيرة، و أفريقيا حققت التنمية بالتنظيم وليس بالمساعدات.



وأشار رئيس البنك الافريقى للتنمية، إلى أن المنتديات التى تتم فى جميع الدول تؤكدًا أن افرقيا بها فرص كبيرة للاستثمار، وأكد أن المشكلات الموجودة فى القارة الأفريقية تعتبر قليلة.



وأوضح رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن إفريقيا ليست خفية وهناك معدل عائدات استثمارية مرتفع، ولا توجد معدلات مخاطر فى افريقيا.



وكشف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن أن معظم دول العالم، تريد الاستثمار فى مصر، وهذا دليل على أن أفريقيا ثرية.