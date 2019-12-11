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محافظات

حدث عالمي ... الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:48 م
تعامد الشمس على معبد
تعامد الشمس على معبد قصر قارون
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نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لإقامة احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق.

و تشهد محافظة الفيوم استعدادات مكثفة للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر فجر يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيثُ تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية فريدة.

من جهته أشار محافظ الفيوم، الى أن الإحتفالية التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع مديرية الآثار والثقافة وهيئة تنشيط السياحة بالفيوم، وتأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية،

ووجه المحافظ مسئولى هيئة تنشيط السياحة والأثار بالتعاون مع مسئولى المراكز والمدن بيوسف الصديق وأبشواى وسنورس وكذا مسئولى قصر ثقافة الفيوم، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وغيرها من الجهات المعنية بإنجاز الأعمال على أكمل وجه وتوزيع المهام، مع استغلال كافة امكانيات المحافظة لخروج الحدث بالشكل اللائق بالمحافظة كونها محافظة سياحية.

الجدير بالذكر أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس علي قدس أقداس المعبد وسرعان ما تغمره بالضوء.


حدث عالمي ... الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون
حدث عالمي ... الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون
حدث عالمي ... الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون
حدث عالمي ... الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون
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