دوري أبطال أوروبأ.. باريس سان جيرمان يكتسح جالاتا سراي بخماسية

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفه نادي جالاتا سراي التركي، بخماسية نظيفة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



افتتح الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 33، قبل أن يعقبه سارابيا بهدف ثان في الدقيقة 35 بعد تمريرة من البرازيلي نيمار، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، أضاف نيمار الهدف الثالث للباريسيين في الدقيقة 47، ليعزز بعدها كيليان مبابي النتيجة لفريقه بهدف رابع في الدقيقة 63 ، قبل أن يختتم البديل ، إدينسون كافاني مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 83 عن طريق ضربة جزاء.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، وهو ضامن للصعود لدور الـ 16، وتوقف رصيد نادي جالاتا سراي عند نقطتين في المركز الرابع والأخير .