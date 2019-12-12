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رياضة

أتلتيكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بثنائية في لوكوموتيف.. ويوفنتوس يعبر ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
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عمرو ابوبكر
تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي بثنائية نظيفة، وفوز يوفنتوس على باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد، رفع من رصيد السيدة العجوز.

والتقى الفريقان ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

وأضاف جونزالو هيجواين الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وعلى ملعب "واندا ميرتوبوليتانو"، أهدر تريبير ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الثانية.

ثم تقدم جواو فيليكس لأتلتيكو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وسجل موراتا هدفًا ثانيًا للروخي بلانكوس في الدقيقة 27 لكن تم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.

في الشوط الثاني سجل فيليبي هدف آخر لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 54.

يوفنتوس يتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، وأتلتيكو ثانيًا بـ10 نقاط، وليفركوزن انتقل للدوري الأوروبي.
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