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فن

ظافر العابدين يرد على الانتقادات الموجهة إليه بسبب عروس بيروت ..فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
ظافر العابدين
ظافر العابدين
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شروق ابراهيم
علق الفنان التونسي ظافر العابدين على الانتقادات الموجهة إليه بسبب لهجته اللبنانية خلال تجسيد دور "فارس" في مسلسل "عروس بيروت" الذي يعرض على شاشة "إم بي سي".

وقال ظافر العابدين، لبرنامج "عرب وود"، إن المسلسل حقق نجاحا كبيرا في لبنان والوطن العربي، لافتا إلى أن الكثير من أصدقائي اللبنانيين اتصلوا بي وقاموا بتهنئتي على عروس بيروت, 

وأكد النجم التونسي أنه لا ينشغل بالانتقادات السلبية لطالما المسلسل حقق نجاحا جماهيريا في جميع أرجاء الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. 

وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي). 

ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا. 

قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.
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