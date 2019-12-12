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أخبار العالم

الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
مطار بغداد
مطار بغداد
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أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن :"صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي ل‍مطار بغداد الدولي".

وأضافت أن الصاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أن الصاروخين لم يسببا أية خسائر تذكر.
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