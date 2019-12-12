كأس العالم للأندية 2019.. الترجي يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال

بدأ فريق الترجي، استعداداته لمواجهة الهلال، والمقرر لها بعد غدٍ، السبت، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، وتستمر منافساتها حتى يوم 21 من ديسمبر الجاري.





وخاض الترجي أولى تدريباته اليوم على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وسط سرية تامة، وبعيدًا عن أعين الجماهير ووسائل الإعلام بقرار من المدرب معين الشعباني الذي طالب بتوفير أقصى درجات التركيز للفريق في هذه المرحلة مع بدء العد التنازلي للقاء الهلال.





وأصدرت إدارة الترجي بيانًا رسميًا أعلنت فيها منع الجماهير من التواجد في مقر إقامة الفريق، وأيضًا في التدريبات قبل المباريات لإبعاد اللاعبين عن أي شيء قد يشتت أذهانهم.





ويشارك الترجي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد مشاركته في نسخة 2011 في اليابان التي خسر خلالها أمام السد في المباراة الافتتاحية، ثم نسخة 2018 في الإمارات والتي خسر خلالها أمام العين في المباراة الأولى، ليودع منافسات البطولة مبكرًا.



