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رياضة

كأس العالم للأندية 2019.. الترجي يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
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نور عادل
بدأ فريق الترجي، استعداداته لمواجهة الهلال، والمقرر لها بعد غدٍ، السبت، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، وتستمر منافساتها حتى يوم 21 من ديسمبر الجاري.

وخاض الترجي أولى تدريباته اليوم على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وسط سرية تامة، وبعيدًا عن أعين الجماهير ووسائل الإعلام بقرار من المدرب معين الشعباني الذي طالب بتوفير أقصى درجات التركيز للفريق في هذه المرحلة مع بدء العد التنازلي للقاء الهلال.

وأصدرت إدارة الترجي بيانًا رسميًا أعلنت فيها منع الجماهير من التواجد في مقر إقامة الفريق، وأيضًا في التدريبات قبل المباريات لإبعاد اللاعبين عن أي شيء قد يشتت أذهانهم.

ويشارك الترجي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد مشاركته في نسخة 2011 في اليابان التي خسر خلالها أمام السد في المباراة الافتتاحية، ثم نسخة 2018 في الإمارات والتي خسر خلالها أمام العين في المباراة الأولى، ليودع منافسات البطولة مبكرًا.

وقال رياض بنور مدير الكرة بنادي الترجي ،أن قرار إبعاد الجماهير والإعلام عن حضور التدريبات من أجل فرض المزيد من التركيز علي تحضيرات الفريق ،لعدم تكرار سيناريو ماحدث في الإمارات خلال نسخة العام الماضي من المونديال، حينما خسر الفريق أمام العين ،في المباراة الافتتاحية وودع البطولة مبكرًا.
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