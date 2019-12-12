مدينة السلام تحتضن 8 آلاف شاب من 120 دولة.. انطلاق ورش العمل التحضيرية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العام بشرم الشيخ.. وجلسة لمناقشة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

انطلاق ورش العمل التحضيرية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

مشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا

منتدى الشباب يناقش في إحدى جلساته أثر التغيرات المناخية على الإنسانية





تنطلق اليوم الخميس، ورش العمل التحضيرية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العا لم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.





اليوم الأول من منتدى شباب العالم

ويفتتح منتدى شباب العا لم يومه الأول، السبت المقبل، ويتضمن 7 جلسات، على رأسها ورشة مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وورشة عمل شباب المتوسط جذور مشتركة، بالإضافة إلى جلسة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم متكامل، ويستمر انعقاد الورش التحضيرية حتى غدٍ الجمعة.





افتتاح مسرح شباب العالم

ومن المقرر افتتاح مسرح شباب العالم، الذى ستقام عليه عدد من العروض والأعمال الفنية، بإضافة إلى ورش الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الشباب ومهاراتهم والأمن الغذائى العالمى والذكاء الاصطناعى والتطبيقات.





مشاركة الموهوبين

ومن المقرر أن يشارك في منتدى شباب العا لم شباب مؤثرون على ساحة التواصل الاجتماعي في هذه النسخة من المنتدى من دول عديدة وبمواهب مختلفة.





جلسات منتدى شباب العالم

وتعقد في منتدى شباب العا لم جلسة آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا فرص وتحديات وتناقش فرص تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات.





جلسة الأمن الغذائي

ويضم منتدى شباب العا لم جلسة الأمن الغذائى في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة وتتطرق الجلسة إلى الأمن الغذائى كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.





جلسة أثر التغيرات المناخية

وينظم منتدى شباب العا لم جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية، وتعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المناخ حيث تسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي، والانعكاسات المناخية على قطاع الزراعة، وتأثيره بالتالى على الأمن الغذائى للشعوب.





جلسة التحديات التى تواجه العمل الإبداعى

ويناقش منتدى شباب العا لم في إحدى جلساته التحديات التى تواجه العمل الإبداعى في عصر التكنولوجيا الرقمية وستناقش التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعى في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع مع التركيز بشكل خاص على أثر منصات العرض بحسب الطلب VOD وبتقنيات الواقع الافتراضى VR والواقع المدمج AR على العمل الإبداعي، كما ستتطرق الجلسة لدور أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية على العمل الإبداعي، كذا سبل تطويع التكنولوجيا لإثراء العمل الإبداعي.





جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين

وجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، في ظل التحولات التى يمر بها العالم التى تهدد السلام العالمي، وستلقى الجلسة الضوء على عدد من التحديات التى تواجه المجتمع الدولي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة.





جلسة الذكاء الاصطناعى والبشر

وتعقد في منتدى شباب العا لم جلسة الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم؟ وتهدف الجلسة لتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعى في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعى ومعادلتها للذكاء البشري، كما ستتطرق الجلسة إلى التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.





جلسة عن التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط

وستعقد في منتدى شباب العا لم جلسة عن التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، ويضم المنتدى جلسة أخرى بعنوان «التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى»، وتهدف إلى توضيح مفهوم التحول الرقمى ودوره في تحقيق التميز المؤسسى وتبيان مراحل تحقيق كل من التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى والتحديات التى تواجه تحقيقهما واستعراض تأثير التحول الرقمى على أداء المؤسسات الحكومية والشركات والاقتصاد، ومناقشة التحديات الماثلة أمام دول العالم مع استعراض التجارب الدولية والإقليمية.





جلسة المرأة والحق في التنمية