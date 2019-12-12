كوربين يقلص الفارق مع جونسون إلى 5 نقاط عشية الانتخابات

أجرت مؤسسة "سافانتا كومرس" البريطانية استطلاعًا يفيد بأن حزب العمال قلص الفارق مع حزب المحافظين إلى خمس نقاط مئوية، وهو أقل فارق منذ بداية الحملة الانتخابية.





وقال الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية إن التأييد لحزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون ظل على نسبة 41 في المئة، بينما ارتفع التأييد لحزب العمال بواقع ثلاث نقاط مئوية، ليصل إلى 36 في المئة، وهو أقل فارق تسجله المؤسسة منذ منتصف أكتوبر، وأفضل أداء لحزب العمال منذ يناير.





وأظهرت ثلاثة استطلاعات أخرى نشرت الأربعاء تقدما أكبر لحزب المحافظين.





وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة "آي سي أم"، ونشر قبل ساعات، حصل جونسون على 42 في المئة مقابل 36 في المئة لكوربين، أي بفارق ست نقاط.



