أهم أخبار المساء.. الأرصاد تطلق تحذيرات.. ووفاة حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق بسبب شاحن موبايل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم إليكم موجزًا بأهمها.
الأرصاد: أمطار وسحب على أغلب الأنحاء.. ورياح مثيرة للأتربة
صرح هشام طاحون، رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تصبح متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
تصل صباح اليوم إلى القاهر طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها جثمان الطفلين المصريين هنا خالد سماحة 11 سنة، وسليم خالد سماحة 9 سنوات.
إسرائيل.. الكنيست يصادق على قانون حله ويعلن الموعد النهائي للانتخابات
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على القراءة الأولى على قانون حله وتبكير موعد الانتخابات إلى 2 مارس، بدعم من 92 عضوًا، وتم نقل الاقتراح للتحضير للقراءة الثانية والثالثة من قبل اللجنة الخاصة للكنيست.
الشرطة الأمريكية: هجوم نيوجيرسي ليس عملا إرهابيا
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرى أن الهجوم المميت الذي استهدف متجرا للأطعمة في ولاية نيوجيرزي، أمس الثلاثاء، عملًا إرهابيًا.
تحرك عاجل من البرلمان الليبي بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إن المجلس سيطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، ردًا على إعلان أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
الأرصاد: أمطار وسحب على أغلب الأنحاء.. ورياح مثيرة للأتربة
صرح هشام طاحون، رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تصبح متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.
وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل
تصل صباح اليوم إلى القاهر طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها جثمان الطفلين المصريين هنا خالد سماحة 11 سنة، وسليم خالد سماحة 9 سنوات.
إسرائيل.. الكنيست يصادق على قانون حله ويعلن الموعد النهائي للانتخابات
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على القراءة الأولى على قانون حله وتبكير موعد الانتخابات إلى 2 مارس، بدعم من 92 عضوًا، وتم نقل الاقتراح للتحضير للقراءة الثانية والثالثة من قبل اللجنة الخاصة للكنيست.
الشرطة الأمريكية: هجوم نيوجيرسي ليس عملا إرهابيا
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرى أن الهجوم المميت الذي استهدف متجرا للأطعمة في ولاية نيوجيرزي، أمس الثلاثاء، عملًا إرهابيًا.
تحرك عاجل من البرلمان الليبي بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إن المجلس سيطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، ردًا على إعلان أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.