أهم أخبار المساء.. الأرصاد تطلق تحذيرات.. ووفاة حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق بسبب شاحن موبايل



تصل صباح اليوم إلى القاهر طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها جثمان الطفلين المصريين هنا خالد سماحة 11 سنة، وسليم خالد سماحة 9 سنوات. وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل

تصل صباح اليوم إلى القاهر طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها جثمان الطفلين المصريين هنا خالد سماحة 11 سنة، وسليم خالد سماحة 9 سنوات.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم إليكم موجزًا بأهمها.صرح هشام طاحون، رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تصبح متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.