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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار وسحب على أغلب الأنحاء.. ورياح مثيرة للأتربة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجى
صرح هشام طاحون، رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تصبح متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.

وأشار في بيان للهيئة إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، موضحا أنه سيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2 - 3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، مبينا أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما ناشد كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على الأرقام الأتية: 24646721 - 24834625.
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