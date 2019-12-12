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أخبار العالم

مجلس النواب الليبي سيطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إن مجلس النواب الليبي سيطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا.

وأضاف العقوري -في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - ردا على تصريح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بإرسال قواته إلى ليبيا: "نرفض هذا التهديد ونعتبره استمرارًا لتدخل الحكومة التركية السافر في دولة ذات سيادة ودعم واضح لمجموعات مسلحة تتبع سلطة غير دستورية كما أنه خرق لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف العقوري أن "ليبيا سترعى مصالحها بجميع السبل"، وقال "شعبنا يرفض أي تواجد لقوات أجنبية على أراضيه".

وشدد على أن" القوات المسلحة لبلاده ستدافع عن حرمة وسيادة الأراضي الليبية وسترد بكل حزم وأن مثل هذه التصريحات غير المسئولة ستتسبب في مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أعلن في وقت سابق استعداد بلاده إرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ذلك.
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