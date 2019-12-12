هنجيلك لحد عندك.. وزير القوى العاملة: هنكون قدام بيوت المواطنين في القرى عشان ندربهم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوحدات المتنقلة فكرة موجودة في الوزارة من حوالى 27 سنة.





وأضاف محمد سعفان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": "إننا تعهدنا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تكون هناك فترة فى التدريب المهنى خلال عام 2019، وهناك حوالى 14 وحدة تدريب متنقلة استطعنا تهيئتها من جديد".



وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القيمة المضافة في تهيئة وإعادة التجديد؛ كانت من خلال الورشة التابعة لديوان عام الوزارة.





وأكد أن العاملين بالوزارة استطاعوا توفير ملايين الجنيهات على الدولة من خلال إعادة التهيئة، والهدف الرئيسي منها تهيئة أماكن التدريب لأبنائنا فى القرى.

وتابع وزير القوى العاملة: "أصحاب القرى يصعب عليهم التنقل والوصول إلى أماكن التدريب"، قائلا: "إحنا هنجيلك لحد عندك، وهنكون قدام بيتك علشان ميكونش فى حجة".وأكد وزير القوى العاملة، أن تطبيق التدريب بدأ بتاريخ 1 من أكتوبر الماضي من خلال 4 وحدات فى 4 محافظات، وتم تدشين 4 وحدات كمرحلة ثانية يوم 30 من نوفمبر، إلى جانب 5 وحدات متبقية سيتم إطلاقها خلال الأيام الأولى من شهر يناير 2020.