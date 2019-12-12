وزيرة الصحة لـ النواب: منظومة مميكنة للرعايات والحضانات في 2020

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أن شعار المرحلة المقبلة هو الاهتمام بالقوى البشرية ورفع كفاءتهم المهنية.



وأوضحت هالة زايد، أن عام 2020 سيشهد منظومة مميكنة للرعايات المركزة وحضانات الأطفال التى تلبي احتياجات المريض المصري، وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية في القطاع الصحي، من خلال تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري ضمن إستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال حضور وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا في لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لمناقشة خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي بمحافظات الجمهورية والوقوف على ما تم إنجازه بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" فضلًا عن خطة الوزارة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب.



وخلال الجلسة وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر للجنة الصحة ومجلس النواب لدورهم التشريعي المهم في اتخاذ الخطوة التاريخية التي بدأتها مصر بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لإصلاح المنظومة الصحية، موكدةً أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين الوزارة واللجنة؛ للمشاركة في اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تهم المواطن والمريض المصري.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مصر خطت خطوة تاريخية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن دعم القيادة السياسية والإصرار والعزيمة كانوا الأساس في تخطي مرحلة البداية التي تتسم دائما بالصعوبة والتحديات.



ولفتت الوزيرة إلى أنه جرى تجهيز باقي محافظات المرحلة الأولى، بالتوازي، تزامنا مع الإطلاق الرسمي للمنظومة من محافظة بورسعيد، حيث تم حصر الأسر وفتح ملفات طب الأسرة بمحافظات "الأقصر، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، أسوان"، موضحة أن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات المحددة لتطبيق المنظومة بمحافظتي "الأقصر وجنوب سيناء" في شهر مارس القادم من العام 2020، على أن يتم استكمال المنظومة فى باقي المحافظات تباعًا.