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توك شو

القومى للمرأة: المصريات رفضن جميع أشكال العنف.. ويعشن الآن عصرا ذهبيا.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
مايا مرسى
مايا مرسى
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شيرين عادل
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تعرضت فى فترة لحالة من عدم الاستقرار والتطرف والإرهاب.

وكشفت مايا مرسى، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، أن المرأة المصرية رفضت جميع أشكال التهميش ضدها ووقفت حامية لحقوقها ورفضت أحكاما تهدد أمنها ومستقبلها بل تهدد أجيالا بأكملها.

وأوضحت مايا مرسى أن المراة المصرية فى الوقت الحالى تعيش عصرا ذهبيا حافظ على حقوقها ومكتسباتها وأعطاها المزيد من الحقوق، وأطلق لها العنان فى التنمية والمشاركة المجتمعية.

وانطلقت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا أمس، الأربعاء، بعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الوحدة والتكامل الأفريقي فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.

ويستمر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وذلك بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".
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