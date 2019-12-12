حقيقة ظهور سحابة السوبر سيل على عدة مناطق في دلتا مصر.. الأرصاد تكشف

نشرت صفحة منسوبة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على فيس بوك، تدوينة، تحت عنوان "سحابة السوبر سيل العملاقة، وأول ظهر لها في دلتا مصر.. على طريق ميت غمر منذ قليل، وسقط منها أمطار شديدة الغزارة والرعدية وحبات برد".





ونفت هيئة الأرصاد الجوية، على لسان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، في تصريح لـ"صدى البلد"، صحة هذه المعلومة، نافية وجود علاقة لهذه الصفحة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما نفى صحة هذه الظاهرة تماما.





وقال محمود شاهين، إن الظاهرة الجوية التي تشهدها البلاد، اليوم الخميس، هي سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسواحل البلاد، ومتوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.





وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، إلى أن انحسار فرص سقوط هذه الأمطار على البلاد، غدا الجمعة، ليعود الطقس إلى طبيعته.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الأجواء المتقلبة هي من سمات نهاية فصل الخريف، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار.



