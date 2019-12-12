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الرئيس السيسي يوجه رسالة للرجال: انحنوا احتراما وتقديرا للمرأة.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرجال من المفترض أن يتصفوا بالمروءة والشهامة والاعتدال، موجها رسالة إليهم قائلا: "أنحنى احتراما وتقديرا للمرأة"، متابعا: «أطمئن سيدات مصر أنني لن أوقع على قانون لن ينصفكن».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية فى تحقيق السلام والأمن والتنمية: "التطرف والإرهاب خلى الناس كلها تشوف الدين اللى إحنا بنؤمن بيه بخوف رغم أن الأديان كلها من مصدر واحد".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الرسول الكريم كان له وصيتان، أولاهما تتعلق بالعبادة والأخرى تتعلق بالحياة، كما أوصى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "استوصوا بالنساء خيرا"، مؤكدا أنه يبذل ما بوسعه من أجل تنفيذ تلك الوصية وهي إكرام المرأة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تنظيم داعش الإرهابي يتقدم ويسيء للمرأة ويؤذيها، وهذا عكس ما توصى به الأديان، واستطرد: "والله دا لا دين ولا رجولة".

كان منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى انطلق أمس، الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".

ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.
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