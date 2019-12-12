لا دين ولا رجولة.. ماذا قال الرئيس السيسي عن داعش؟.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، " التطرف والإرهاب خلى الناس كلها تشوف الدين الى احنا بنؤمن بيه بخوف رغم أن الأديان كلها من مصدر واحد".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية فى تحقيق السلام والأمن والتنمية، إن الرسول الكريم كان له وصيتين، أولهما تتعلق بالعبادة والأخرى تتعلق بالحياة، كما أوصى النبي محمد "استوصوا بالنساء خيرا"، مؤكدا أنه يبذل ما بوسعه من أجل تنفيذ تلك الوصية وهي إكرام المرأة.





وأوضح الرئيس السيسي، أن الرجال من المفترض أن يتصفوا بالمروءة والشهامة والاعتدال، موجها رسالة إليهم " انحنى احتراما وتقديرا للمرأة"، متابعا: «أطمئن سيدات مصر أنني لن أوقع علي قانون لن ينصفكم».





وأوضح الرئيس السيسي، أن تنظيم داعش الإرهابي يتقدم ويسيء للمرأة وياذيها، وهذا عكس ما توصى به الأديان، مضيفا: "والله دا لا دين ولارجولة".





وينطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى اليوم، الخميس، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".



