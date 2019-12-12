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أخبار العالم

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يعلق على سير عملية الاقتراع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:06 م
رئيس السلطة المستقلة
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية يعلق على سير عملية
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دعاء أبوهشيمة
قال رئيس السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، إن العملية الانتخابية، تسير في جو عادي.

ووفقا لـ "النهار أونلاين" الجزائرية، أوضح شرفي أن من بين 61293 مكتبا، 5 بالمائة منها عرفت بعض التعطيل لأسباب خارجة عن نطاق السلطة.

وأضاف المتحدث، أن نسبة المشاركة لحد الساعة، محترمة جدا، وتدعو إلى الأمل بالنظر الى توافد المواطنين في عديد الولايات.

وبخصوص الانتخابات في الخارج، أشار شرفي، إلى أن نسب المشاركة ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية.

وقد بدأ الجزائريون، صباح اليوم، الخميس، في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقد تم تسجيل ما يزيد على 24 مليون جزائري وجزائرية، في هذه العملية الانتخابية الرئاسية.

ويتميز الاستحقاق الرئاسي هذه المرة، بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية.
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