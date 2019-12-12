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حوادث

الداخلية تُقدم مساعدات عينية ومادية لعدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:18 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
وزّع قطاع الأمن الاجتماعى ممثلًا فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، العديد من المساعدات العينية على 345 حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوى الإعاقة من تلك الأسر، عبارة عن "188 جهازا كهربائيا متنوعا (ثلاجة، بوتجاز، غسالة) – 12 ماكينة خياطة – 2 جهاز عروسة (غسالة، ثلاجة، بوتاجاز) – 345 كرتونة مواد غذائية – 72 أجهزة طبية (كرسى متحرك، عكاز) – و200 زى مدرسى - 200 حقيبة مدرسية – 200 أدوات مدرسية – 105 لحاف فايبر"، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والبنوك.

من جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ويأتي ذلك -بحسب بيان الخميس- استمرارًا لفعاليات مبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصًا من الوزارة على تقديم الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلًا لمبادئ حقوق الإنسان.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير جميع أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.
الداخلية تُقدم مساعدات عينية ومادية لعدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة
الداخلية تُقدم مساعدات عينية ومادية لعدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة
الداخلية تُقدم مساعدات عينية ومادية لعدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة
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