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حوادث

وزارة الداخلية تُشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:33 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية لوفد من الأشخاص ذوى الإعاقة بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وكان فى استقبالهم عدد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وحرصًا من وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال باليوم العامى للأشخاص ذوى الإعاقة (ديسمبر 2019) وتقديم كافة سُبل الدعم للأشخاص من ذوى الإعاقة.

قد كان لتلك الزيارة أثرًا طيبًا فى نفوسهم وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.
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