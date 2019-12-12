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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن عن رحلة إلى طابا خلال إجازة نصف العام.. تفاصيل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:16 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، رحلة منتصف العام الدراسي بمدينة طابا، بالتعاون مع شركة مصر للسياحة، في الفترة من 27 يناير إلى 31 يناير 2020.

وبحسب بيان، فإن الرحلة خمس نجوم وعبارة عن خمسة أيام وأربعة ليالي والإقامة كاملة للصحفيين وأسرهم والانتقالات بأتوبيسات مصر للسياحة.

وقيمة الاشتراك للفرد 1570 الغرفة الثلاثية و1650 للغرفة الثنائية و2450 للغرفة الفردي والأطفال أقل من 6 سنوات بـ 1090.

ويبدأ الحجز وتسديد الاشتراك في الرحلة 14 ديسمبر 2019 بالدور الأول مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصور شهادات الميلاد للأطفال، ولا يتم استرداد قيمة الاشتراك بعد مرور أسبوع من الحجز.
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