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محافظات

شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار .. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:32 م
إزالة اثار الأمطار
إزالة اثار الأمطار
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إبراهيم الهوارى
وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه القليوبية بالدفع بمعدات وسيارات شفط المياه للشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والانفاق لعدم إعاقتها للحركة المرورية، وذلك فور هطول الامطار التى شهدتها المحافظة اليوم كما تم نشر المعدات التى تمركزت مسبقًا بالمناطق الحيوية التى تم رصد تكرار تجمع المياه بها.

وأجرى مجاهد جولة تفقدية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والوقوف على مستوى الأداء حيث وجه بالدفع بماكينات شفط المياه المحمولة ودفعها بالعمالة اللازمة بالمناطق الحيوية والبؤر الساخنة التى تشهد تجمعات لمياه الامطار كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

من جانبه أعلن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان عن رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة مشددا على ضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار.

وأكد المحافظ على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء حيث كلف المحافظ المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.

وطالب المحافظ من إدارة مرور القليوبية العمل إعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار وخاصة وأن المحافظة تتوسط الطرق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.
شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار .. صور
شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار .. صور
شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار .. صور
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