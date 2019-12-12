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أخبار البلد

فريق أطفال بلا مأوى بالفيوم ينقذ 3 أبناء وينقلهم لأسرهم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:49 م
أطفال بلا مأوي
أطفال بلا مأوي
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محمد عبد المنعم
قام فريق أطفال بلامأوي بمحافظة الفيوم بانقاذ 3 أطفال ودمجهم داخل أسر ومؤسسات رعاية، في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزاة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.


وخلال تواجد الفريق بميدان المسلة وبعد عمل مسح ميدانى لوحظ تواجد عدد من الأطفال بدأ الفريق في التعامل معهم عن طريق جذبهم عن طريق ممارسة بعض الأنشطة ثم قام الفريق التحدث مع الطفل ك.ط.م ١٤ سنة وهو متردد على الوحدة المتنقلة منذ أكثر من شهرين.

ونجح الفريق بعد مجهود دام لأكثر من مقابلة مع الطفل وعمل جلسات اجتماعية ونفسية وطلب الذهاب مع الفريق إلى إحدي دور الرعاية بمحافظة بنى سويف وكان معه م.م.س ١٥ سنة وهو صديقه وجاره وعنده بعض المشاكل مع أسرته تعامل معه فريق العمل ووافق الطفل على الذهاب مع الفريق ومع صديقه إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ببنى سويف.

وتم ذلك من خلال التنسيق مع جمعية شباب الخير ببنى سويف ومع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

ونجح فريق العمل في التواصل مع أسر الأطفال وتم التنسيق معهم على الذهاب إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية لاستلاهم والتأكد من حسن رعايتهم وسيتم العمل علي متابعة الأطفال في الأسرة عن طريق عمل زيارات منزلية لهم وجلسات اجتماعية.

وفي نفس الإطار وأثناء استكمال الفريق عملهم الميداني لوحظ تواجد الطفل م.م.ر. ١٠ سنوات في منطقة الجامعة وبدأ أعضاء الفريق في التعامل مع الطفل واتضح أنه متواجد بالشارع منذ فترة بسيطة وتم عمل جلسات توعية للطفل عن مخاطر الشارع وبالفعل نجح فريق العمل في جذب ثقة الطفل عن طريق تقديم أنشطة ترفيهية وتم إيداع الطفل في دار رعاية بالفيوم بعد التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن بالفيوم .

بدأ الفريق على جمع المعلومات من الطفل وبالفعل تم التواصل مع والد الطفل وتم تسليمه بعد إحضاره شهادة الميلاد وسيتم استكمال العمل داخل أسرته ومعرفة أسباب توجه الطفل إلى الشارع وتقديم بعض المساعدات للأسرة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وبعض الجمعيات الأهلية الشريكة. 

كما تم عمل زيارة لمدرسة المسلة الإعدادية بنات بناء عن البروتوكول الموقع بين مديرية التضامن ومديرية التربية والتعليم بهدف تفديم زيارات توعوية داخل المدارس في المناطق الشعبية الطاردة للأطفال وكذلك تعريف الطلاب والمدرسين بفريق أطفال بلامأوي والوحدة المتنقلة.
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