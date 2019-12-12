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محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباريات دوري القسم الرابع في كفر الشيخ

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:47 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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محمود زيدان
قرّرت لجنة مسابقات القسم الرابع بمنطقة كرة القدم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد خيري، اليوم، الخميس، تأجيل مباريات الأسبوع الثاني، والتي كان من المقرر إقامتها غدًا الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأرسل بدوي حميدة، المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بكفر الشيخ، خطابات إلى رؤساء الأندية ومراكز الشباب المشاركة في دوري القسم الرابع؛ لإخطارهم بتأجيل المباريات، وتحديد مواعيد لاحقة لإقامة هذه المباريات.

وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت، صباح اليوم، طقسًا سيئًا، بسبب هطول الأمطار الغزيرة على جميع قرى ومدن المحافظة، ما أدى إلى إغراق معظم ملاعب مراكز الشباب والأندية بمياه الأمطار، ما جعلها لا تصلح لإقامة المباريات عليها.
لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباريات دوري القسم الرابع في كفر الشيخ
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