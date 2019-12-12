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تعليم

ننشر جداول امتحانات كلية آداب حلوان للفصل الدراسى الأول.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، بدأت الجامعات المصرية بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب بجميع الكليات.

وأعلنت كلية الآداب جامعة حلوان جداول الفصل الدراسى الاول بحيث تبدأ الامتحانات يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ وتستمر لمدة شهر اى تنتهى نهاية شهر يناير بجميع الأقسام.

الجدير بالذكر أن امتحانات التخلفات بالكلية ابتداء يون ٢٢ ديسمبر وتستمر لمدة يومين.

ويجب على الطالب الراسب فى مادة أو مادتين على الأكثر خوض امتحانات التخلفات.
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