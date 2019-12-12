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حوادث

مصرع طالب في العياط سقطت عليه نخلة لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:27 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
لقي طالب مصرعه اليوم اثر سقوط نخلة عليه بمنطقة العياط بسبب سوء الأحوال الجوية تم نقل الجثة الي مستشفي العياط وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مأمور مركز شرطة العياط بلاغا من الأهالي بسقوط نخلة بحوار مدرسة كفر بركات الابتدائيه ووفاة طالب.

بالانتقال تبين سقوط نخلة على الطفل ٧ سنوات بالصف الأول الابتدائي بحوار المدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية

وتبين من اقوال الشهود أن المجني عليه تصادف مروره اسفل نخلة سقطت بسبب سرعة الرياح مما ادي لوفاته في الحال.
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