رئيس جامعة الزقازيق يتابع الخطة التنفيذية لوحدة محو الأمية لعام 2019/2020

عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم اجتماعا لبحث أليات تنفيذ خطة محو الأمية و سبل الوصول إلي المستهدف منه و القضاء علي الأمية وتفعيل البروتكولات الموقعة مع الجهات المختصة .



جاء ذلك بحضور عمرو شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية ، ود.عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع شئون تعليم الطلاب ، د. نهلة الجمال المشرف علي قطاع شئون خدمة المجتمع ، د.محمد الفقي مدير وحدة تعليم الكبار بالجامعة ،أ.لمياء عبد المطلب أمين عام الجامعة.



خلال الاجتماع تقرر تشكيل مجلس تنفيذي لوحدة تعليم الكبار بكل كلية مشاركة بمشروع محو الأمية للعام الدراسي 2019/2020 علي أن يتكون المجلس من عميد الكلية، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ،منسق عام لمحو الأمية من أعضاء هيئة التدريس، منسق لمحو الأمية من أعضاء هيئة التدريس من كل قسم من أقسام الكلية ، رئيس الكنترول الالكتروني ، رئيس شئون الطلاب ، رئيس الشئون المالية، أمين خزينة الكلية المختص بصرف المكافأت المخصصة للطلاب.



كما تم استعراض بيان بورش العمل المقرر تنفيذها لأعضاء المجلس التنفيذي بالكليات المشاركة بمشروع محو الأمية 2019/2020 لتقوم كل كلية بالوصول للعدد المستهدف محو أميته ، كذلك مقترح لعمل كارت للطالب بجميع الكليات لحصر عدد الأفراد الذي قام بمحو أميتهم كل عام دراسي للوصول للعدد المحدد له قبل الانتهاء من دراسته بالجامعة .



شارك في الاجتماع إيمان المسلمي مدير مالي و إداري بوحدة تعليم الكبار ،أشرف محمد حافظ منسق الدقهلية ومدير عام الفرع، محمد عبد الحميد محمد إبراهيم منسق فرع الشرقية المشرف العام علي وحدة تعليم الكبار بالجامعة.