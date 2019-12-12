11 توصية فى المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب ..أبرزها إنشاء مجلس استشاري للأمن السياحي .. وسن التشريعات للتعامل مع المخاطر

-المنظمة العربية للسياحة :

-تأهيل ورفع القدرات للكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السياحي

-الاستفادة من الدراسات و البرامج التي تقدمها المنظمة ومجلس وزراء الداخلية العرب

-الاستفادة من الممارسات الفضلى لدى الدول المتقدمة

- مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة السيبرانية

-سن التشريعات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تهدد السياحة

- الاستمرار في تكثيف التعاون وإقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالأمن السياحي

- إنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي

-التعاون بين أجهزة الأمن السياحي والعاملين بالمقاصد السياحية بالدول العربية

-دعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع الدول الاوروبية

- إعداد استراتيجية عربية للأمن السياحي

-الانخراط في المنظومة الاوربية والعالمية للاستفادة من تجاربها ومعلوماتها



شاركت المنظمة العربية للسياحة بإجتماعات المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب خلال الفترة من 11-12/12/2019م بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.



وتأتي مشاركة المنظمة العربية للسياحة إنطلاقًا من التعاون المتميز ما بين المنظمة والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في إطار التعاون بين منظمات جامعة الدول العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك .



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأنه تم أثناء الإجتماع تقديم تقرير المنظمة المتكامل عن أهم قضايا الأمن السياحي وعن نتائج الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي والذى اقيم مؤخرًا بعاصمة السياحة العربية الأحساء برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وبمشاركة وزراء السياحة وقادة الأمن ومدراء المنظمات العربية والمهتمين بمجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي.



خرجت إجتماعات المؤتمر بتوصيات تمثلت فى تأهيل ورفع القدرات للكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السياحي، من خلال الدورات التدريبية المستمرة، والاستفادة من الدراسات و البرامج التي تقدمها المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب ، والاستفادة من الممارسات الفضلى لدى الدول المتقدمة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإرهابية و الجريمة السيبرانية التي يتعرض لها القطاع السياحي .



كما خرجت التوصيات بـ سن التشريعات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تهدد السياحة خاصة الإرهاب والجريمة السيبرانية التي يتعرض لها القطاع السياحي ، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "مجلس وزراء السياحة العرب" و "مجلس وزراء الداخلية العرب" و "المنظمة العربية للسياحة"، الاستمرار في تكثيف التعاون وإقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالأمن السياحي بصورة سنوية على أن يتم عقد الملتقى العربي للأمن السياحي، ضمن فعاليات عاصمة السياحة العربية .



طالبت التوصيات المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب النظر في إنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي يضم خبراء في مجاليّ السياحة والأمن وذلك لتقديم المشورة للدول العربية التي تطلبها ، وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن السياحي والعاملين بالمقاصد السياحية بالدول العربية بما يسمح بكشف السلوكيات الغير معتادة بتلك المقاصد ومساعدة الشرطة على اكتشاف العمليات الإرهابية ، ودعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع الدول الاوربية وسائر الدول المصدرة للسواح، من أجل مواجهة التهديدات التي تترصد السياحة العربية .



تضمنت التوصيات تفعيل مبادرة منظمة التعاون الإسلامي والتي دعت المنظمة العربية للسياحة إلى فتح آفاق التعاون المشترك ما بين المجموعة العربية والدول الإسلامية وخاصة في مجال الأمن السياحي ، والعمل على إعداد استراتيجية عربية للأمن السياحي، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد عربي ، والانخراط في المنظومة الاوربية والعالمية للاستفادة من تجاربها ومعلوماتها وبحث منظومة لتبادل المعلومات الأمنية مع كافة الأجهزة المعنية عربيًا ودوليًا ، مشيرًا بأنه تم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع تكريم معالى الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربى مدير الامن العام وتكريم معالى الدكتور محمد كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك لجهودهما ودعمهم لانجاح اعمال الملتقى العربى الثانى للامن السياحى .



وفى نهاية حديثه رفع آل فهيد شكره وتقديره لصاحب لـ الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية على الجهود المتميزة التى يبذلها سموه لتنمية وتطوير العمل العربى المشترك وعلى النتائج التى تحققت فى اطار مجلس وزراء الداخلية العرب لدعم الامن السياحى العربى والذى نتج منه اقامة العديد من الملتقيات والمؤتمرات .