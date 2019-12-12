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محافظات

محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز تحسبًا للأمطار

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:35 م
محافظ الفيوم: رفع
محافظ الفيوم: رفع درجه الاستعداد القصوى بجميع المراكز
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدد من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، للوقوف على أعمال رفع تجمعات المياة وحالة الطرق والمؤسسات، والتأكد من تنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، موجهًا برفع درجه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز والمدن، تحسبًا لوقوع المزيد من الأمطار خلال الفترة القادمة.

وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولة شملت شوارع أحمد شوقي، وعباس العقاد، والسد العالي، والنبوى المهندس، وميدانى المسلة والروتاري، بجوار المستشفى العام، فضلًا عن الشوارع الجانبية والطرق.

وأضاف أن المحافظ وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزيادة عدد سيارات كسح المياة، وسرعة الانتهاء من كسح أية تجمعات للمياة بالطرق، فضلا عن توجيه ادارة المرور بالتواجد الميداني بأماكن التجمعات وتيسير الحركة المرورية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم إلى سقوط 4 أعمدة إنارة بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس، ، نتيجة للرياح الشديدة، لافتًا الى انتقال ادارة المرور وشركة الكهرباء للموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا التنسيق بين مجلس المدينة وكافة الأجهزة المعنية.

كانت محافظة الفيوم قد شهدت اليوم أمطارا غزيرة ورعد وطقس سئ على كافة أنحاء المحافظة ، مما أدى الى غرق الشوارع وأرتفاع منسوب المياه فى بعض المناطق والميادين .

محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز تحسبًا للأمطار
محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز تحسبًا للأمطار
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