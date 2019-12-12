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أخبار العالم

انفجار سيارة مفخخة في بغداد.. ومقتل 7 من الحشد الشعبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:25 م
انفجار في بغداد
انفجار في بغداد
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شيماء مصطفى
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل 7 عناصر من "الحشد الشعبي"، في انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد.

ووفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، أوضحت الخلية أن إرهابيا انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة استهدف، مساء اليوم، قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، ما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة ثلاثة من الحشد الشعبي.

وقال صفاء التميمي المتحدث باسم سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء، لـ السومرية نيوز، إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف، المرابطين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي فوج ذي قار، ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحشد الشعبي، لافتا إلى أن جميعهم من أهالي مدينة الناصرية .

وأوضح التميمي، أن التعرض الارهابي لعصابات داعش مازال مستمرا، مشيرا الى أن قوات الحشد تتصدى لهذه الهجمات بكل بسالة.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيها من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي.
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