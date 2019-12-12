الزمالك يسجل ويستحوذ وبيراميدز يدفع بالبدلاء فى أول 60 دقيقة

انتهت أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.



الشوط الأول

دخل الفريقان المباراة بحماسة كبيرة، وتبادلا الهجمات الخطيرة، ولكن دون ترجمة تلك هذه الهجمات إلى أي أهداف طوال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.



بدت الأعصاب مشدودة بالنسبة للفريقين، وظهر ذلك على بعض اللاعبين مثل طارق حامد لاعب الزمالك الذي تدخل بقوة مع أحد لاعبي بيراميدز أكثر من مرة وكاد أن يتلقى بطاقة صفراء في بداية اللقاء.



وفي صفوف بيراميدز غاب نجم الفريق وصانع الألعاب عبد الله السعيد، مما جعل صفوف الفريق مصابة بالتوتر وعدم ترتيب هجمة مميزة على الرغم من الوصول إلى المرمى المنافس أكثر مرة.



ولم تهدأ صافرة الحكم خلال أول 15 دقيقة حيث أنه احتسب العديد من الأخطاء على الفريقين.



ولم يشكل الفريقان خطورة حقيقة على مرمى بعضهم حتى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وكانت الكرة حائرة بين الفريقين في منتصف الملعب.



وتدخل مصطفى محمد تدخلا قويا مع دونجا لاعب بيراميدز في الدقيقة 25 من عمر المباراة، تلقى بسببها مصطفى أول بطاقة صفراء في المباراة لنادي الزمالك.



كان قد تلقى لاعبا بيراميدز محمد فاروق ومحمد فتحي بطاقتين صفراء في أول 20 دقيقة من عمر المباراة.



وصاحت الجماهير القليلة المتواجدة في مدرجات ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز مؤازرة للزمالك، بهتافات حماسية للاعبي فريقها "العب يا زمالك".



وكانت أول هجمة خطيرة على شباك بيراميدز من لاعبي الزمالك في الدقيقة 30 من عمر المباراة وتسديدة زيزو، الذي سددها على مرمى أحمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة.



وتصدى أحمد الشناوي مرة أخرى لتسديدة رائعة من محمد عبد الشافي في الدقيقة 33 من عمر المباراة في هجمة هي الأقوى في شوط المباراة الأول.



وشهدت مجريات الشوط الأول تعرض محمود علاء إلى إصابة دامية، أثناء التحامه مع محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز في كرة عالية، في الدقيقة 16 من عمر المباراة.



الشوط الثاني

دخل الزمالك بتغيير أول في المباراة بخروج أحمد سيد زيزو وحل المغربي محمد اوناجم بدلًا منه.



سجل مصطفى محمد هدف الزمالك الأول، عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 52 من عمر المباراة.



مرر حازم إمام كرة عرضية نموذجية على رأس مصطفى محمد ولم يتردد في تسجيلها من رأسية مميزة في شباك أحمد الشناوي الذي حاول بقدر الإمكان أن يتصدى للكرة ولكن سكنت الشباك.



وخرج إسلام عيسى لاعب بيراميدز وحل مكانه عبد الله السعيد، ونزل جون أنطوي المهاجم الشرس كتبديل ثاني مكان أحمد أيمن منصور، في الدقيقة 58 من عمر المباراة عقب تقدم الزمالك.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمي



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم إمام في خط الدفاع



طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط



مصطفي محمد في خط الهجوم



ودخل بيراميدز بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار



خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى



خط الهجوم: محمد فاروق

