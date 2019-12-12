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توك شو

طبيب رياضي بإنجلترا يكشف مفاجأة عن مشاركة صلاح خلال مباريات كأس العالم.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:06 م
النجم المصري محمد
النجم المصري محمد صلاح
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إن جراحة العظام للاعبي الكرة من الجراحات النادرة، موضحًا أنه عمل مع أطباء كبار من دول العالم.

وأضاف محمد إمام خلال حواره ببرنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن أهم الأبحاث التى أجراها كانت عن إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن محمد صلاح تعرض لإصابة منذ عامين، وهي ارتخاء فى المفصل الصغير، وأكد أن هذه الاصابة يصاب بها الكثير من لاعبي الكرة.

وأوضح أن اصابة صلاح كانت قبل مباريات كأس العالم، وأن صلاح لعب فى كأس العالم وتحامل على نفسه.

وأكد استشاري جراحة العظام أن الإصابة التى تعرض لها صلاح كانت يحتاج راحة لمدة 6 أسابيع، ولكن صلاح تحامل على نفسه من أجل منتخب مصر ولاعب بكأس العالم.

وكشف أن إصابة محمد صلاح كانت فى الكتف، وهذه الأصابة لها 6 درجات، مؤكدًا أن الدرجة الأولى و الثانية تكون مزقا، ولكن الدرجة الثالثة تحتاج لـ 3 أسابيع وبعدها يتم عمل عملية أو علاج طبيعي، موضحًا أن إصابة صلاح كانت من الدرجة الثالثة.
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