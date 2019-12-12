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توك شو

رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي على الهواء.. شاهد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:12 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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هاني حسين
حل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على سي بي سي"، ليكشف كواليس التأهل لطوكيو والفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وفاجأ رمضان صبحي، الإعلامية منى الشاذلي، ودخل الأستوديو مرتديا قناع المسلسل الأسباني الشهير "لا كاسيا دي بابل" الذي ارتداه لاعبو منتخب مصر الأوليمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي فازت بها مصر.

وقال رمضان صبحي في تصريحات سابقة، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الأولمبي الحاصل على بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، شرف كبير وعظيم، مؤكدا أن هذا يشعرهم بأنهم قدموا شيئا للبلد.

ويذكر أن منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى أولمبياد طوكيو وفاز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها مصر.
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