الصيادلة: نقص الأدوية والأمصال سبب غشها

اقرا ايضا:

وأضاف نقيب صيادلة الدقهلية، أنَّ الأمصال مجهولة المصدر تكون مهربة من الصين وتكون غير مضمونة وغير فعالة وقد تعرض من يتناولها للخطر.وأكد شمعة في تصريحات، لـ"صدي البلد" أن المشكلة تبدأ عند الفشل في توفير الاحتياجات من الأمصال المختلفة وهنا تظهر ظاهرة غش الأمصال، مضيفا أن النقص دائما يولد ظاهرة الغش.وأوضح نقيب صيادلة الدقهلية، أنه يجب أيضا تحقيق الرقابة الشديدة من خلال وزارة الصحة وتغليظ العقوبات حيال تلك المخالفات الجسيمة.وكشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح حقيقة تداول لقاحات وأمصال صينية للسعار، موضحًا أنَّهم اكتشفوا خلال الفترة الماضية أمصال التهاب كبدي "أ" وأمصال سعار وأنفلوانز مجهولة المصدر محذرًا المواطنين من الحصول على هذه الأمصال من خارج وزارة الصحة أو هيئة المصل واللقاح