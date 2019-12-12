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إلهام أبو الفتح
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بين الناس

زهراء خرجت ولم تعد من 10 أيام .. ووالدها يطلب المساعدة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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بين الناس
بعث احد قراء صدي البلد رسالة استغاثة لاهل الخير للتنويه على فقدان ابنتهم زهراء ، و تم تحرير محضر بفقدها يحمل رقم ٧١٧٩ إدارى الحسينية.

و قال المواطن محمد عبدالحميد ابن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ان ابنته زهراء من ذوى الاحتياجات الخاصة اختفت الاثنين الموافق ٢/١٢/٢٠١٩ الساعة الواحدة ظهرا في ظروف غامضة.

وناشد كل من يجدها بالاتصال برقم ٠١٠٠١٨٨١٨٨٢.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
زهراء خرجت ولم تعد من 10 أيام .. ووالدها يطلب المساعدة
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