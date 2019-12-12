زهراء خرجت ولم تعد من 10 أيام .. ووالدها يطلب المساعدة

بعث احد قراء صدي البلد رسالة استغاثة لاهل الخير للتنويه على فقدان ابنتهم زهراء ، و تم تحرير محضر بفقدها يحمل رقم ٧١٧٩ إدارى الحسينية.



و قال المواطن محمد عبدالحميد ابن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ان ابنته زهراء من ذوى الاحتياجات الخاصة اختفت الاثنين الموافق ٢/١٢/٢٠١٩ الساعة الواحدة ظهرا في ظروف غامضة.



وناشد كل من يجدها بالاتصال برقم ٠١٠٠١٨٨١٨٨٢.



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