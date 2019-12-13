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أخبار البلد

السياحة توافق على طلبات الشركات باستيراد مركبات مستعملة بشروط

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:24 ص
النقل السياحى
النقل السياحى
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محمد الاسكندرانى
وافقت وزارة السياحة على طلب غرفة الشركات السياحية باستيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الصنع تفعيلا لما ورد بالمادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 والذى يسمح باستيراد مركبات مستعملة بشرط الا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الانتاج .

أكدت غرفة الشركات السياحية فى اخطار مرسل لـ"اعضائها" أنه الموافقة جاءت فى اطار التعاون المستمر والبناء بين الغرفة و الوزارة ولجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب فى كل ما يحقق مصالح القطاع السياحى .

لفتت الغرفة أنه استمرارا للجهود التى تبذلها الغرفة والتى من شأنها تذليل كافة العقبات التى تواجه نشاط النقل السياحى و الليموزين الذي يعد من أهم المقومات الأساسية لصناعة السياحة .

وفى تصريحات سابقة قال نادر عياد رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة أن مصر لديها فقط ٩٩ أتوبيس و٦١٣ ليموزين سياحي بموديل ٢٠١٨، رغم أنها في عام ٢٠٠٩ استوردت ٢٣٥ أتوبيس و٣٣٣ ليموزين، ما يعكس مدى التراجع الذي بات يهدد استقبال الحركة السياحية فلم تعد الشركات قادرة على نقل أكثر من ٤ ملايين و٥٠٠ ألف سائح، في حين تشير التوقعات إلى أن مصر سوف تستقبل أعدادا كبيرة من السائحين العام المقبل.

وأكد عياد أن النقل السياحي في مصر يخضع لعدة جهات تضع له ضوابط العمل، منها السياحة والداخلية والمالية، لذا يجب تشكيل لجنة تنسيقية بين كافة الوزارات بالتعاون مع غرفة شركات السياحة لإزالة كافة العقبات وتسهيل ودعم الاستثمار في النقل السياحي وتعديل تشريعات الجمارك والتراخيص، وأهمها السماح باستيراد اتوبيسات مستعملة بشروط معينة.

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