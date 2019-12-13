بعد خوض الاختبارات النفسية .. رسالة عاجلة للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم

وجهت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، رسالة عاجلة لجميع المتقدمين الذين انتهوا من تأدية الاختبار النفسي خلال الايام الماضية.



حيث قالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم خلال تفاعلها مع الاستفسارات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : على جميع من خاضوا الاختبار النفسي مؤخرًا أن يهتموا يوميا بمتابعة البريد الإلكتروني الخاص بهم.



وأوضحت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان عن كل مرحلة وخطواتها واجراءاتها لجميع المتقدمين أولا بأول عبر البريد الالكتروني للمتقدم .



وكانت قد أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، عن بدء الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، من يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019.



وقالت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، إنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية، مشيرةً إلى أن هذه الاختبارات سوف تتم تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.



وناشدت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم جميع المتقدمين برسالة نصها: "برجاء متابعة بريدك الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي".



من جانبه، أشار الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، إلى أن عدد المتقدمين إلكترونيًا إلى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، بلغ 418471 متقدما، منهم 415581 طلب توظيف.



وأوضح أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، التي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأكد أنه تمت إعادة العمل بنظام التكليف وفقًا لضوابط محددة، التي يتم تنظيم العمل بها وفقًا للبوابة الإلكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.



وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن التعيين في المرحلة المقبلة سيتم وفق مهارات محددة، كما أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع 2356 متقدما بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة، ونعمل على الانتهاء من التعاقدات قبل نهاية ديسمبر مع 120 ألفًا، وذلك بعد اجتياز هذا الكشف بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.