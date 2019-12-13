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مرأة

فى تقلبات الطقس.. 5 أطعمة تتناسب معه وتعزز جهازك المناعى

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن من أهم الأطعمة التى يجب أن نحرص على تناولها فى الشتاء، وخاصة مع تقلبات الطقس فهى تساعد على تعزيز مناعة وصحة الجسم بشكل سليم.

ووفقًا لموقع"health line" إليكم أهم الأطعمة التى تساعد على صحة الجسم مع تقلبات الطقس.

- السبانخ
تحتوي السبانخ على نسبة كبيرة من فيتامين سي بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ويبتا كاروتين التي تساهم ف تعزيز قدرة وكفاءة جهاز المناعة لمكافحة العدوى والفيروسات المنتشرة في الجو.

- البروكلى
يحتوي البروكلي على فيتامينات (أ، سي، ي) بالإضافة إلى مضادات الأكسدة ونسبة كبيرة من الألياف مما يساعد على تحفز جهازك المناعي ويبقيه قويًا.

- العدس
يحتوى العدس على العديد من العناصر المعدنية، خصوصًا الحديد، والزنك، والسيلينيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، كما يحتوي على الفيتامينات، مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ، فيتامين ب 1، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 6، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وحمض الفوليك التى تعمل على تعزز مناعة الجسم والصحة.

- شوربة الكرونب
يحتوى الكرونب على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على تنظيف الكبد والجهاز الهضمى، كما أنها نقى من الاصابة بمرض السكرى وهشاشة العظام.

- القرنبيط
يعتبر القرنبيط مصدرًا لفيتامين ج، وحمض الفوليك وفيتامين B6، وفيتامين B1، وB3، كما أنه غني بالعديد من المعادن مثل: الكالسيوم، والمغنسيوم، والفسفور، ومصدر جيد للبروتين والدهون غير المشبعة، وأحماض أوميغا3 التى تساعد على بقاء الجسم بصحة جيدة فى تقلبات الطقس.
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